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В Ірані помер "найбрудніший чоловік у світі"
Фото: AFP
В Ірані помер відлюдник Аму Хаджі, який не приймав душ понад 60 років і курив люльку, набиту екскрементами тварин.
Чоловік, якого називали "найбруднішою людиною у світі", помер у селі Дейга в південній провінції Фарс.
Йому було 94 роки, повідомляє The Guardian з посиланням на іранське державне інформагентство IRNA.
Кілька місяців тому односельці Аму Хаджі вмовили його помитися вперше за довгий час.
У 2014 році Аму Хаджі розповів журналістам Tehran Times, що пережив "емоційні невдачі в молодості", через що відмовився митися.
Чоловік жив у шлакоблоковій халупі і не мився з водою та милом понад 60 років.
Хаджі їв збитих на дорозі тварин, пив несвіжу воду, курив люльку, наповнену екскрементами, і вважав, що миття зробить його хворим.
На фотографії видно, що тіло Аму Хаджі було покрите сажею.
У чоловіка не було сім’ї, але односельці намагалися дбати про нього.
Кілька місяців тому вони вмовили Аму вперше помитися, а 23 жовтня чоловік помер.
Після смерті Хаджі неофіційним "рекордменом" може стати Кайлаш "Калау" Сінгх з Індії, який також не мився понад 30 років.
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25 10 2022 21:28 МЕДІА
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