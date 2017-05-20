В Ірані президентом вибрали Роухані

Всього в президентських виборах взяли участь понад 40 мільйонів осіб

Згідно з результатами підрахунку майже 100% бюлетенів, президентом Ірану стає нинішній глава держави Хасан Роухані.

Свої голоси за нього віддали близько 58% громадян, які взяли участь у голосуванні, що відбулося у п'ятницю, 19 травня. Про це повідомляє DW.

Всього в президентських виборах взяли участь понад 40 мільйонів осіб.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, в Ірані розпочались президентські вибори. На посаду очільника держави претендували чотири особи: діючий президент Хасан Роухані, аятолла Ібрахім Раїса, колишній віце-президент Мостафа Хашемі-Таба і кандидат від консерваторів Мостафа Ага-Мірсалім.