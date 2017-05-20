ПОЛІТИКА НОВИНИЗгідно з результатами підрахунку майже 100% бюлетенів, президентом Ірану стає нинішній глава держави Хасан Роухані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані президентом вибрали Роухані
Всього в президентських виборах взяли участь понад 40 мільйонів осіб
Хассан Роухані. Фото: aljazeera.com
Свої голоси за нього віддали близько 58% громадян, які взяли участь у голосуванні, що відбулося у п'ятницю, 19 травня. Про це повідомляє DW.
Всього в президентських виборах взяли участь понад 40 мільйонів осіб.
Нагадаємо, вчора, 19 травня, в Ірані розпочались президентські вибори. На посаду очільника держави претендували чотири особи: діючий президент Хасан Роухані, аятолла Ібрахім Раїса, колишній віце-президент Мостафа Хашемі-Таба і кандидат від консерваторів Мостафа Ага-Мірсалім.
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20 05 2017 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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