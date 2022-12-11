В Ірані протести: правозахисники заявили про загибель уже 326 людей

Щонайменше 326 людей загинули в Ірані під час протестів, що тривають після вбивства у поліцейському відділку Махси Аміні.

Про це повідомляє правозахисна організація Iran Human Rights.

За інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів. З 43 дітей дев'ятеро були дівчатами і троє були громадянами Афганістану.

Повідомляється також, що принаймні дев'ятьох протестувальників наразі засудили за звинуваченнями у злочинах проти національної безпеки Ірану, і їм загрожує швидка страта.

Директор організації Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам закликав до створення механізму ООН для розслідування злочинів іранської влади під час придушення нею протестів.

"Створення ООН механізму міжнародного розслідування та притягнення до відповідальності сприятиме процесу притягнення винних до відповідальності в майбутньому та збільшить ціну репресій для уряду Ісламської Республіки", - зазначив він.