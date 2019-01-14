В Ірані розбився вантажний літак, 15 загиблих

В Ірані, на захід від Тегерана, розбився вантажний літак Boeing 707, що віз із Киргизії м'ясо, ймовірно, загинули 15 членів екіпажу.

Аварія сталася через негоду, повідомляє Bloomberg із посиланням на державне телебачення Ірану.



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Аварія сталася при заході літака на посадку в некомерційному аеропорту за 50 кілометрів від іранської столиці, поблизу житлового району міста Сафадашт. Після цього повітряне судно охопила пожежа.

Літак належав військовим – і, за їхньою інформацією, з 16 людей на борту 15 загинули: одну людину, бортінженера, живим доставили до лікарні, згодом повідомило "Радіо Свобода".

Пілота вдалося врятувати, загинули щонайменше 10 людей, повідомляла іранська державна агенція IRNA.

Спершу на місці катастрофи знайшли тіла 7 осіб, інформує "Європейська правда".

Пілоти літака, який експлуатувався компанією Kyrgyzstan Airlines, не впоралися з керуванням при посадці, повідомив голова товариства Червоного Півмісяця Ісламської Республіки Іран в провінції Альборз Насер Чархсаз.

Boeing 707 летів із Бішкека в аеропорт Пайам Кереджа, а аварія сталася на авіабазі "Фатх" у провінції Альборз. Пілоти помилково почали приземлення в іншому аеропорту Кереджа і не встигли посадити лайнер в межах злітно-посадкової смуги.

Boeing 707 врізався в стіну аеропорту і викотився в зону житлових будівель біля повітряної гавані.

Нагадаємо, в Індонезії розбився пасажирський літак, на борту було 189 осіб. Розбився пасажирський літак Boeing 737.