Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Ірані розбився вантажний літак, 15 загиблих

Аварія сталася через негоду
В Ірані, на захід від Тегерана, розбився вантажний літак Boeing 707, що віз із Киргизії м'ясо, ймовірно, загинули 15 членів екіпажу.
В Ірані розбився вантажний літак, 15 загиблих Фото: twitter.com/PressTV

Аварія сталася через негоду, повідомляє Bloomberg із посиланням на державне телебачення Ірану.


Фото: twitter.com/PressTV

Аварія сталася при заході літака на посадку в некомерційному аеропорту за 50 кілометрів від іранської столиці, поблизу житлового району міста Сафадашт. Після цього повітряне судно охопила пожежа.

Літак належав військовим – і, за їхньою інформацією, з 16 людей на борту 15 загинули: одну людину, бортінженера, живим доставили до лікарні, згодом повідомило "Радіо Свобода".

Пілота вдалося врятувати, загинули щонайменше 10 людей, повідомляла іранська державна агенція IRNA.

Спершу на місці катастрофи знайшли тіла 7 осіб, інформує "Європейська правда".

Пілоти літака, який експлуатувався компанією Kyrgyzstan Airlines, не впоралися з керуванням при посадці, повідомив голова товариства Червоного Півмісяця Ісламської Республіки Іран в провінції Альборз Насер Чархсаз.

Boeing 707 летів із Бішкека в аеропорт Пайам Кереджа, а аварія сталася на авіабазі "Фатх" у провінції Альборз. Пілоти помилково почали приземлення в іншому аеропорту Кереджа і не встигли посадити лайнер в межах злітно-посадкової смуги.

Boeing 707 врізався в стіну аеропорту і викотився в зону житлових будівель біля повітряної гавані.

Нагадаємо, в Індонезії розбився пасажирський літак, на борту було 189 осіб. Розбився пасажирський літак Boeing 737.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2019 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.