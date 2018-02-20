В Ірані шестеро людей загинули та 300 арештовані під час сутичок силовиків та суфіїв

19 лютого під час протесту представників суфійської громади проти арешту одного з її членів автобус в’їхав у натовп поліцейських

П’ять правоохронців загинули, 300 людей арештовані під час протестів суфійської релігійної громади в столиці Ірану Тегерані.

Члени суфійського ордеру "Гонабаді", відомі як дервіші, заявили про щонайменше одного загиблого члена їхньої громади від рук силовиків, повідомляє "Радіо Свобода".

19 лютого під час протесту представників суфійської громади проти арешту одного з її членів автобус в’їхав у натовп поліцейських. Правоохоронці застосували постріли і сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів.

Сповідування суфізму офіційно не заборонене в Ірані, але правозахисники звинувачують іранський уряд в переслідуванні і дискримінації його послідовників. За даними Центру з прав людини в Ірані, за останні два місяці було заарештовано кілька дервішів.

Нагадаємо, що влада Ірану звільнила 440 осіб, які були заарештовані під час антиурядових протестів.