CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Дезфул на півдні Ірану понад 300 людей постраждали після витоку хлору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані стався витік хлору: постраждали понад 300 людей
Витік стався з резервуара на занедбаному складі місцевої водопостачальної компанії
Фото:ukrinform.ua
Витік стався з резервуара на занедбаному складі місцевої водопостачальної компанії, повідомляє Аssociated Рress з посиланням на іранське державне телебачення.
Як зазначається, постраждалих доставили у місцеву лікарню в місті Дезфул. 30 осіб були госпіталізовані, інших відпустили додому після надання допомоги.
Населення Дезфула становить близько 250 тис. людей.
Нагадаємо, що в Стокгольмі (Швеція) п'ятсот чоловік були евакуйовані з будівлі поруч з Каролінським інститутом після витоку хімічних речовин з одній із лабораторій.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 08 2017 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles