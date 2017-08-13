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В Ірані стався витік хлору: постраждали понад 300 людей

Витік стався з резервуара на занедбаному складі місцевої водопостачальної компанії
У місті Дезфул на півдні Ірану понад 300 людей постраждали після витоку хлору.
В Ірані стався витік хлору: постраждали понад 300 людей Фото:ukrinform.ua

Витік стався з резервуара на занедбаному складі місцевої водопостачальної компанії, повідомляє Аssociated Рress з посиланням на іранське державне телебачення.

Як зазначається, постраждалих доставили у місцеву лікарню в місті Дезфул. 30 осіб були госпіталізовані, інших відпустили додому після надання допомоги.

Населення Дезфула становить близько 250 тис. людей.

Нагадаємо, що в Стокгольмі (Швеція) п'ятсот чоловік були евакуйовані з будівлі поруч з Каролінським інститутом після витоку хімічних речовин з одній із лабораторій.

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13 08 2017 16:58
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