В Ірані стався витік хлору: постраждали понад 300 людей

Витік стався з резервуара на занедбаному складі місцевої водопостачальної компанії

У місті Дезфул на півдні Ірану понад 300 людей постраждали після витоку хлору.

Витік стався з резервуара на занедбаному складі місцевої водопостачальної компанії, повідомляє Аssociated Рress з посиланням на іранське державне телебачення.

Як зазначається, постраждалих доставили у місцеву лікарню в місті Дезфул. 30 осіб були госпіталізовані, інших відпустили додому після надання допомоги.

Населення Дезфула становить близько 250 тис. людей.

Нагадаємо, що в Стокгольмі (Швеція) п'ятсот чоловік були евакуйовані з будівлі поруч з Каролінським інститутом після витоку хімічних речовин з одній із лабораторій.