В Ірані суд заборонив Telegram
У рішенні йдеться, що Telegram стає "безпечним (місцем, - ред.) для вчинення різних видів злочинів". Суд зазначає, що існують "тисячі відкритих справ", пов’язаних із його використанням, і що Telegram не співпрацює із судовою владою, пише "Радіо Свобода".
Державне телебачення Ірану припускає, що рішення заборонити громадянам користуватися месенджером пов'язане із загрозою національній безпеці.
26 квітня влада Ірану скасувала ліцензію, яка дозволяла місцевим інтернет-провайдерам розміщувати контент за допомогою програми для обміну повідомленнями Telegram. В останні тижні влада заохочувала іранців використовувати місцеві альтернативи Telegram.
Також у квітні влада заборонила державним органам використовувати іноземні месенджери для внутрішньої переписки, а верховний лідер країни Аятолла Алі Хаменеї заявив, що більше не використовуватиме Telegram та перейде на місцевий месенджер.
Секретар регулятора Аболгасан Фірузабаді повідомив 25 квітня, що використання Telegram в останні тижні скоротилося на 27 відсотків.
Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.
Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.
Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.
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