ПОЛІТИКА НОВИНИУ Тегерані пройшла церемонія інавгурації президента Ірану Хассана Рухані, обраного на другий термін за результатами виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірані відбулася інавгурація обраного на другий термін президента Хассана Рухані
У церемонії інавгурації взяли участь вісім глав держав, 18 голів парламентів і гості з 92 країн
Фото: sana.sy
Про це повідомляє SANA.
У церемонії інавгурації взяли участь вісім глав держав, 18 голів парламентів і гості з 92 країн.
Українську делегацію очолив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Після принесення присяги Рухані заявив, що Іран домігся великих досягнень, зокрема посилив свою міць.
20 травня за результатами виборів, чинний президент Рухані залишився на другий термін.
У липні брата президента Ірану Хассана Рухані Хуссейна Ферейдуна заарештували за підозрою у фінансових злочинах.
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