В Ірані відбулася інавгурація обраного на другий термін президента Хассана Рухані У церемонії інавгурації взяли участь вісім глав держав, 18 голів парламентів і гості з 92 країн

У Тегерані пройшла церемонія інавгурації президента Ірану Хассана Рухані, обраного на другий термін за результатами виборів.

Фото: sana.sy

Про це повідомляє SANA. У церемонії інавгурації взяли участь вісім глав держав, 18 голів парламентів і гості з 92 країн. Українську делегацію очолив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Після принесення присяги Рухані заявив, що Іран домігся великих досягнень, зокрема посилив свою міць. 20 травня за результатами виборів, чинний президент Рухані залишився на другий термін. У липні брата президента Ірану Хассана Рухані Хуссейна Ферейдуна заарештували за підозрою у фінансових злочинах.

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