Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Ірані відбулася інавгурація обраного на другий термін президента Хассана Рухані

У церемонії інавгурації взяли участь вісім глав держав, 18 голів парламентів і гості з 92 країн
У Тегерані пройшла церемонія інавгурації президента Ірану Хассана Рухані, обраного на другий термін за результатами виборів.
В Ірані відбулася інавгурація обраного на другий термін президента Хассана Рухані Фото: sana.sy

Про це повідомляє SANA.

У церемонії інавгурації взяли участь вісім глав держав, 18 голів парламентів і гості з 92 країн.

Українську делегацію очолив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Після принесення присяги Рухані заявив, що Іран домігся великих досягнень, зокрема посилив свою міць.

20 травня за результатами виборів, чинний президент Рухані залишився на другий термін.

У липні брата президента Ірану Хассана Рухані Хуссейна Ферейдуна заарештували за підозрою у фінансових злочинах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2017 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.