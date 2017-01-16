В Ірані за два дні стратили 20 осіб
14 січня в тюрмі Реджаішехр міста Кередж були приведені у виконання смертні вироки стосовно 16 осіб, визнаних винними у збройному пограбуванні і вбивствах. Про це повідомляє aa.com.tr з посиланням на дані правозахисної організації Herana.
В той же день в центральній в'язниці Лакан міста Решт були страчені двоє людей, визнані винними в торгівлі наркотиками. Ще одна людина, яку суд визнав винним у навмисному вбивстві, страчений в центральній в'язниці міста Хамадан.
Крім того, в тюрмі "Шехаб" міста Керман за вбивство страчений укладений.
За даними організації Amnesty İnternational, в Ірані в 2015 році страчені 977 осіб, в основному за торгівлю наркотиками.
Нагадаємо, у серпні минулого року іранського фізика-ядерника Шахрама Амірі стратили у Тегерані.
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