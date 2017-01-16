В Ірані за два дні стратили 20 осіб

За даними організації Amnesty İnternational, в Ірані в 2015 році страчені 977 осіб, в основному за торгівлю наркотиками

За останні два дні в Ірані за торгівлю наркотиками, грабіж і вбивства страчені 20 чоловік.

14 січня в тюрмі Реджаішехр міста Кередж були приведені у виконання смертні вироки стосовно 16 осіб, визнаних винними у збройному пограбуванні і вбивствах. Про це повідомляє aa.com.tr з посиланням на дані правозахисної організації Herana.

В той же день в центральній в'язниці Лакан міста Решт були страчені двоє людей, визнані винними в торгівлі наркотиками. Ще одна людина, яку суд визнав винним у навмисному вбивстві, страчений в центральній в'язниці міста Хамадан.

Крім того, в тюрмі "Шехаб" міста Керман за вбивство страчений укладений.

За даними організації Amnesty İnternational, в Ірані в 2015 році страчені 977 осіб, в основному за торгівлю наркотиками.

Нагадаємо, у серпні минулого року іранського фізика-ядерника Шахрама Амірі стратили у Тегерані.