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В Ірані за два дні стратили 20 осіб

За даними організації Amnesty İnternational, в Ірані в 2015 році страчені 977 осіб, в основному за торгівлю наркотиками
За останні два дні в Ірані за торгівлю наркотиками, грабіж і вбивства страчені 20 чоловік.
В Ірані за два дні стратили 20 осіб Фото: Fotolia / Borna_Mir

14 січня в тюрмі Реджаішехр міста Кередж були приведені у виконання смертні вироки стосовно 16 осіб, визнаних винними у збройному пограбуванні і вбивствах. Про це повідомляє aa.com.tr з посиланням на дані правозахисної організації Herana.

В той же день в центральній в'язниці Лакан міста Решт були страчені двоє людей, визнані винними в торгівлі наркотиками. Ще одна людина, яку суд визнав винним у навмисному вбивстві, страчений в центральній в'язниці міста Хамадан.

Крім того, в тюрмі "Шехаб" міста Керман за вбивство страчений укладений.

За даними організації Amnesty İnternational, в Ірані в 2015 році страчені 977 осіб, в основному за торгівлю наркотиками.

Нагадаємо, у серпні минулого року іранського фізика-ядерника Шахрама Амірі стратили у Тегерані.

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16 01 2017 10:58
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