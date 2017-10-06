В Ірані заарештували вісьмох підозрюваних у нападах в парламенті та мавзолеї Тегерану
Про це повідомляє AP.
За даними іранської влади, затримані підозрюються у підтримці "Ісламської держави", яка взяла відповідальність за два напади.
У четвер, 8 червня, іранська влада повідомила про затримання шістьох підозрюваних, зокрема однієї жінки.
Згодом міністерство розвідки країни повідомило, що затримали 41 людину в Тегерані і західних курдських провінціях. Їх підозрюють у підтримці та матеріально-технічному забезпеченні місцевого осередку "Ісламської держави".
Нагадаємо, в Ірані сталася перестрілка у парламенті та вибух у мавзолеї Хомейні. Вибух поблизу мавзолею здійснив терорист-смертник.
Іранський телеканал Press TV повідомив, що один з учасників нападу на мавзолей загинув, прийнявши ціанистий калій.
Згодом кількість загиблих під час подвійного нападу в Тегерані сягнула 12.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаки. Іран звинуватив Саудівську Аравію та США у причетності до терактів.
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