В Ірані засновника Telegram звинуватили у підтримці "Ісламської держави"

Сам Дуров заявив, що не згоден з цими звинуваченнями

Влада Ірану пред'явила звинувачення засновникові месенджера Telegram Павлу Дурову

Про це повідомляє ВВС.

Прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, заявив, що месенджером користуються бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Іранська влада вважає, що месенджер можуть використати для торгівлі людьми і наркотиками, а також для поширення дитячої порнографії.

Сам Дуров заявив, що не згоден з цими звинуваченнями.

"Я здивований. Ми активно займаємося блокуванням терористичного і порнографічного контенту в Ірані. Я думаю, що реальні причини звинувачень інші", - заявив він.

Нагадаємо. що в червні засновник Telegram Павло Дуров погодився надати дані для реєстрації месенджера в Росії за умови, що Роскомнадзор не буде вимагати особистих даних користувачів.

Нагадаємо, глава Роскомнадзору Олександр Жаров звернувся до адміністрації Telegram і Дурова з проханням зареєструватися месенджера як розповсюджувач інформації в Росії. У разі відмови, Жаров пригрозив заблокувати Telegram на території Росії.