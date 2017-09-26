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В Ірані засновника Telegram звинуватили у підтримці "Ісламської держави"

Сам Дуров заявив, що не згоден з цими звинуваченнями
Влада Ірану пред'явила звинувачення засновникові месенджера Telegram Павлу Дурову
В Ірані засновника Telegram звинуватили у підтримці "Ісламської держави" Фото: itc.ua

Про це повідомляє ВВС.

Прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, заявив, що месенджером користуються бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Іранська влада вважає, що месенджер можуть використати для торгівлі людьми і наркотиками, а також для поширення дитячої порнографії.

Сам Дуров заявив, що не згоден з цими звинуваченнями.

"Я здивований. Ми активно займаємося блокуванням терористичного і порнографічного контенту в Ірані. Я думаю, що реальні причини звинувачень інші", - заявив він.

Нагадаємо. що в червні засновник Telegram Павло Дуров погодився надати дані для реєстрації месенджера в Росії за умови, що Роскомнадзор не буде вимагати особистих даних користувачів.

Нагадаємо, глава Роскомнадзору Олександр Жаров звернувся до адміністрації Telegram і Дурова з проханням зареєструватися месенджера як розповсюджувач інформації в Росії. У разі відмови, Жаров пригрозив заблокувати Telegram на території Росії.

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