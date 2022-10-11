В Ірані заявили про створення гуперзвукової ракети, здатної долати системи ППО
Командувач Повітряно-космічних сил Ірану генерал Амір Алі Хаджізаде заявив про створення гіперзвукової балістичну ракету, яка нібито може долати передові системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє агенція Tasnim.
Хаджізаде заявив, що ракета здатна на високій швидкості маневрувати нижче і вище земної атмосфери, однак ані її назву, ані характеристики він не повідомив.
За інформацією Reuters, Іран офіційно не повідомляв про випробування подібної зброї. Західні аналітики неодноразово зазначали, що Тегеран іноді перебільшує свої можливості в галузі озброєнь.
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Гіперзвукові ракети можуть летіти за складною траєкторією зі швидкістю щонайменше в пʼять разів більшу за швидкість звуку, що ускладнює їх перехоплення. Випробування таких ракет проводили росія, Китай, США, Індія та, імовірно, КНДР. Про плани створити гіперзвукову зброю також заявляли Австралія, Велика Британія та Франція.
Раніше повідомлялось, що Іран планує передати росії близько 1000 балістичних ракет та дронів для війни проти України.
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