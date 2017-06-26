CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Ірландії ведучого прогнозу погоди Деріка Хартігана в прямому ефірі віднесло з кадру поривом вітру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ірландії ведучого здуло вітром в прямому ефірі, - ВІДЕО
Несподіваний порив вітру відніс ведучого в сторону
Фото: скріншот
Інцидент стався в ефірі ранкової програми на каналі TV3. Під час включення Хартіган тримав в руках велику парасольку, але несподіваний порив вітру відніс ведучого в сторону.
Через декілька секунд він повернувся в кадр, але зі зламаним парасолькою.
"Мати-природа знову перемагає!", - написав він у коментарі до ролика, який виклав на YouTube.
Нагадаємо, що в селі Зоря Донецької області пронісся потужний смерч.
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26 06 2017 16:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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