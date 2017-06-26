В Ірландії ведучого здуло вітром в прямому ефірі, - ВІДЕО

В Ірландії ведучого прогнозу погоди Деріка Хартігана в прямому ефірі віднесло з кадру поривом вітру.

Інцидент стався в ефірі ранкової програми на каналі TV3. Під час включення Хартіган тримав в руках велику парасольку, але несподіваний порив вітру відніс ведучого в сторону.

Через декілька секунд він повернувся в кадр, але зі зламаним парасолькою.

"Мати-природа знову перемагає!", - написав він у коментарі до ролика, який виклав на YouTube.

Нагадаємо, що в селі Зоря Донецької області пронісся потужний смерч.