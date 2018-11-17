В Ірпені пограбували інкасаторів: "ПриватБанк" обіцяє 100 тис за упіймання грабіжників

В Ірпені вранці 17 листопада двоє невідомих пограбували машину інкасаторів, викравши 1,8 млн. гривень.

Крадії забрали з інкасаторського авто чотири банкоматні касети з грошима та зникли на чорному джипі, повідомили у поліції Київської області.

"Подія трапилася, коли інкасатор перебував біля банкомату. Машина інкасаторів була відчинена, тож зловмисники без перешкод відкрили дверцята. Всередині авто перебував водій", - зазначили у поліції.

Правоохоронці ввели план "Перехоплення".

Згодом у прес-службі "ПриватБанка" повідомили, що під час нападу було викрадено 1,8 млн. гривень, а водій інкасаторського автомобіля зазнав тілесних ушкоджень.

"Збивши водія-інкасатора викраденим автомобілем і заблокувавши виїзд інкасаторського авто, погрожуючи застосуванням зброї і фізичної сили, грабіжники змогли заволодіти касетами з грошима для банкомату й втекти", - повідомили у банку.

За даними служби безпеки банку, з інкасаторського авто було викрадено гроші, призначені для завантаження банкоматів.

"За будь-яку інформацію про осіб злочинців або місцезнаходження викрадених касет для банкоматів, яка допоможе розкрити злочин, буде виплачено винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, на електронну пошту dezhurka@pbank.com.ua. Анонімність гарантується", - зазначили у "ПриватБанку".

Нагадаємо, що в Бахмуті Донецької області під час пограбування ювелірної крамниці було вбито охоронця, підозрюваний з викраденими коштовностями втік.