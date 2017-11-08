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В Ірпені вибухнув газ у житловому будинку, четверо осіб постраждали

Жителів усього будинку евакуювали
В Ірпені (Київська область) сьогодні вночі вибухнув газ у квартирі, постраждали чотири людини, двох із них ушпиталили з опіками різного ступеня тяжкості.
В Ірпені вибухнув газ у житловому будинку, четверо осіб постраждали Фото: Телеграф

"У м. Ірпінь, вул. Тищенко, 3а, 11 серпня о 2:46 в однокімнатній квартирі на першому поверсі двоповерхового шістнадцятиквартирного житлового будинку на два під'їзди стався вибух, попередньо побутового газу без подальшого горіння. Внаслідок вибуху постраждали чотири людини, з яких двоє з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані до лікарні", - повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначено, що всі мешканці будинку (27 осіб) були евакуйовані. У квартирі, де стався вибух, вибиті два вікна, зруйновані міжкімнатні двері, пошкоджено дерев'яну підлогу на площі близько 15 м2  і обшивку вхідних дверей чотирьох квартир. Руйнувань несучих конструкцій будинку немає.

На даним момент електро- та газопостачання в будинку відключено. Причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранати у приватному будинку в селі Дачне Мар'їнського району Донеччини загинули троє людей і ще одного поранено.

 
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11 08 2017 09:19
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