В Ірпені вибухнув газ у житловому будинку, четверо осіб постраждали

В Ірпені (Київська область) сьогодні вночі вибухнув газ у квартирі, постраждали чотири людини, двох із них ушпиталили з опіками різного ступеня тяжкості.

"У м. Ірпінь, вул. Тищенко, 3а, 11 серпня о 2:46 в однокімнатній квартирі на першому поверсі двоповерхового шістнадцятиквартирного житлового будинку на два під'їзди стався вибух, попередньо побутового газу без подальшого горіння. Внаслідок вибуху постраждали чотири людини, з яких двоє з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані до лікарні", - повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначено, що всі мешканці будинку (27 осіб) були евакуйовані. У квартирі, де стався вибух, вибиті два вікна, зруйновані міжкімнатні двері, пошкоджено дерев'яну підлогу на площі близько 15 м2 і обшивку вхідних дверей чотирьох квартир. Руйнувань несучих конструкцій будинку немає.

На даним момент електро- та газопостачання в будинку відключено. Причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранати у приватному будинку в селі Дачне Мар'їнського району Донеччини загинули троє людей і ще одного поранено.