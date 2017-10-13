В Ісландії депутатка Піратської партії змушена носити піратську пов'язку через травму ока

Депутатка від Піратської партії Ісландії Єва Пандора Балдурсдоттір змушена носити пов’язку на око через "домашній інцидент" зі своєю маленькою донечкою.

На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що її однорічна донька пошкодила їй око, тому цими вихідними вона змушена носити пов’язку, повідомляє ВВС.

"Це не було би проблемою, якби не той факт, що сьогодні ввечері я збираюсь на телевізійні дебати. Звичайно, я одягну мою чудову пов’язку", - написала вона.

Піратська партія Ісландії, основою політики якої є громадянські права, вільний обмін інформацією і пряма демократія, має 10 з 63 місць у парламенті Ісландії. За підсумками виборів 2016 року "пірати" є третьою за величиною політичною силою країни.