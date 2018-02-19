В Ісландії хочуть заборонити обрізання з не медичних причин
Законопроект передбачає кримінальну відповідальність терміном до 6 років ув'язнення за виконання ритуалу юдаїзму та ісламу, якщо він не обумовлений медичними чинниками. Жіноче обрізання в Ісландії було заборонено у 2005 році, повідомляє ВВС.
Автори документу вважають, що обрізання хлопчиків порушує їхні права та конвенцію ООН, а також небезпечно з точки зору санітарії, адже часто проводиться "не лікарями в стерильних приміщеннях, а релігійними лідерами".
"Ми говоримо про права дітей, а не про свободу вірування. Кожен має право вірити в те, що хоче, але права дітей переважають право на віросповідання", - сказала автор законопроекту Сілья Догг Гуннарсдьоттір з "Прогресивної партії".
Видання Iceland monitor повідомляє, що мусульманські та єврейські лідери розкритикували пропозицію, а лідер католицької церкви в ЄС назвав її "небезпечною атакою" на релігійну свободу. В Ісландії проживають близько 250 євреїв та 1500 мусульман.
Якщо законопроект пройде перше читання, то потім його відправлять на розгляд комітету, перш ніж він зможе набрати чинності.
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