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В Ісландії вкрали 600 комп'ютерів для майнінгу криптовалют

У спробі виявити викрадені комп'ютери поліція контролює споживання електроенергії по всій країні
В Ісландії близько 600 комп'ютерів, що використовуються для майнінгу біткоїнів та інших віртуальних валют, були вкрадені з центрів обробки даних.
В Ісландії вкрали 600 комп Фото: sfs.gov.ua

Про це пише The Associated Press.

За словами поліції, це найбільша серія крадіжок в Північній Атлантиці, заарештовані 11 осіб. За рішенням суду двоє з них залишаються під вартою.

Потужні комп'ютери, які ще не знайдені, коштують майже 2 мільйони доларів. При цьому, якщо вкрадене обладнання використовується за первісним призначенням - видобуток криптовалют - злодії можуть отримати величезний прибуток у валюті, яку неможливо відслідкувати, навіть не продаючи їх.

"Це грандіозна крадіжка в небаченому масштабі", - сказав Олафур Хельгі Кьяртанссон, комісар поліції на південно-західному півострові Рейк’янес, де відбулися дві крадіжки. "Все вказує на те, що це добре організований злочин".

Три з чотирьох крадіжок відбулися ще в грудні, а четверта в січні, але влада не публікувала цю новину в надії знайти злодіїв.

У спробі виявити викрадені комп'ютери поліція контролює споживання електроенергії по всій країні.

Нагадаємо, після тривалого падіння біткоін знову демонструє тенденцію до зростання. Криптовалюти зростають: біткоїн перевалив за 10 тисяч доларів.

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05 03 2018 07:22
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