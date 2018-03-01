В Ісландії жіночі зарплати зрівняли з чоловічими

Раніше жінки в Ісландії заробляли в середньому на 19% менше, ніж чоловіки

Ісландія стала першою країною світу, яка законодавчо затвердила рівність у зарплатах між чоловіками та жінками.

З 1 січня 2018 року в країні набув чинності закон про однакову зарплатню за ту саму роботу незалежно від статі, етнічної чи сексуальної приналежності, повідомляє DW.

Дія закону поширюється на державні та приватні підприємства та зобов’язує їх пройти відповідну гендерну сертифікацію, яку необхідно оновлювати кожні три роки.

Зарплати планують повністю вирівняти до 2022 року. Раніше жінки в Ісландії заробляли в середньому на 19% менше, ніж чоловіки.

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Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я скасувало наказ, яким визначався перелік з 450 заборонених для жінок професій.