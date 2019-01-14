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В Іспанії 2-річний хлопчик впав у 100-метровий колодязь, йде рятувальна операція

Дорослому вкрай складно потрапити туди, де перебуває дитина
В Іспанії понад 100 пожежників та працівників екстрених служб беруть участь в операції з порятунку 2-річного Юлена, який провалився у дуже глибокий та вузький колодязь.
В Іспанії 2-річний хлопчик впав у 100-метровий колодязь, йде рятувальна операція Фото: elpais.com

У неділю ввечері дитина впала у неприкриту скважину у південній провінції Малага біля міста Тоталан, повідомляє El Pais.

Хлопчик впав у колодязь, коли гуляв зі своїми батьками і у якийсь момент від них відбіг. Рятувальники переконані - малому вдалось вижити. 

Глибоку скважину вирили минулого місяця під час робіт із розвідки води, хоча воду так і не знайшли. Отвір був нічим не закритий.

Порятунок хлопчика ускладнений тим, що колодязь має глибину понад 100 метрів та діаметр – 20-25 сантиметрів. Тому дорослому вкрай складно потрапити туди, де перебуває дитина.

Рятувальникам вдалося спустити камеру на глибину 70 метрів, там вони знайшли пакунок з солодощами, які в момент прогулянки дитина тримала в руках.

Наразі рятувальники розглядають кілька варіантів порятунку. Один із них – вирити поруч ще один колодязь глибиною 100 метрів та завширшки півтора. Одночасно необхідно укріпити та захистити від обвалу колодязь, в який впала дитина.

Ще один варіант – колодязь розкопуватимуть до тих пір, поки не дістануться до хлопчика. Або спустять на глибину потужний механізм, здатний підняти зі скважини землю.

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14 01 2019 17:33
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