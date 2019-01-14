В Іспанії 2-річний хлопчик впав у 100-метровий колодязь, йде рятувальна операція
У неділю ввечері дитина впала у неприкриту скважину у південній провінції Малага біля міста Тоталан, повідомляє El Pais.
Хлопчик впав у колодязь, коли гуляв зі своїми батьками і у якийсь момент від них відбіг. Рятувальники переконані - малому вдалось вижити.
Глибоку скважину вирили минулого місяця під час робіт із розвідки води, хоча воду так і не знайшли. Отвір був нічим не закритий.
Порятунок хлопчика ускладнений тим, що колодязь має глибину понад 100 метрів та діаметр – 20-25 сантиметрів. Тому дорослому вкрай складно потрапити туди, де перебуває дитина.
Рятувальникам вдалося спустити камеру на глибину 70 метрів, там вони знайшли пакунок з солодощами, які в момент прогулянки дитина тримала в руках.
Наразі рятувальники розглядають кілька варіантів порятунку. Один із них – вирити поруч ще один колодязь глибиною 100 метрів та завширшки півтора. Одночасно необхідно укріпити та захистити від обвалу колодязь, в який впала дитина.
Ще один варіант – колодязь розкопуватимуть до тих пір, поки не дістануться до хлопчика. Або спустять на глибину потужний механізм, здатний підняти зі скважини землю.
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