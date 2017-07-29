CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Іспанії у центральному регіоні Кастилія-Ла-Манча вибухнули масштабні лісові пожежі, які не вдається згасити з п'ятниці, 28 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 300 осіб
До гасіння пожежі залучено 150 пожежних і двадцять пожежних вертольотів
Фото: ЕРА
Місцева влада повідомляє, що евакуйовані близько 300 осіб. Про це повідомляє Associated Press.
Пожежа виникла на території національного парку Лос-Кальрадес-дель-Ріо-Мундо у п'ятницю. До гасіння залучено 150 пожежних і двадцять пожежних вертольотів. Однак, станом на суботу, ситуацію не вдалося взяти під контроль.
Нагадаємо, на південному сході Франції ліквідовували масштабні пожежі. Вони охопили території острова Корсика та департаменту Приморські Альпи, де розташовуються відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.
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