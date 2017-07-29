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В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 300 осіб

До гасіння пожежі залучено 150 пожежних і двадцять пожежних вертольотів
В Іспанії у центральному регіоні Кастилія-Ла-Манча вибухнули масштабні лісові пожежі, які не вдається згасити з п'ятниці, 28 липня.
В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 300 осіб Фото: ЕРА

Місцева влада повідомляє, що евакуйовані близько 300 осіб. Про це повідомляє Associated Press.

Пожежа виникла на території національного парку Лос-Кальрадес-дель-Ріо-Мундо у п'ятницю. До гасіння залучено 150 пожежних і двадцять пожежних вертольотів. Однак, станом на суботу, ситуацію не вдалося взяти під контроль.

Нагадаємо, на південному сході Франції ліквідовували масштабні пожежі. Вони охопили території острова Корсика та департаменту Приморські Альпи, де розташовуються відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.

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29 07 2017 16:36
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