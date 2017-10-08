CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Іспанії до пляжу міста Кадіз приплив гумовий човен з кількома десятками нелегальних мігрантівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії до пляжу з відпочивальниками "прибило" човен з десятками біженців
Висадка біженців сталася серед білого дня на очах шокованих туристів
printscreen
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на опубліковане на YouTube відео.
Висадка біженців сталася серед білого дня на очах шокованих туристів.
Як видно на оприлюднених кадрах, причаливши до берега, темношкірі мігранти відразу почали розбігатися в різні сторони.
Відео World Viral videos
Нагадаємо, що до берегів італійських міст Кротон, Палермо і Катанія було доставлено 50 тіл мігрантів, які потонули в результаті декількох трагічних інцидентів у Середземному морі.
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10 08 2017 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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