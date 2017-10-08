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В Іспанії до пляжу з відпочивальниками "прибило" човен з десятками біженців

Висадка біженців сталася серед білого дня на очах шокованих туристів
На півдні Іспанії до пляжу міста Кадіз приплив гумовий човен з кількома десятками нелегальних мігрантів
В Іспанії до пляжу з відпочивальниками "прибило" човен з десятками біженців printscreen

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на опубліковане на YouTube відео.

Висадка біженців сталася серед білого дня на очах шокованих туристів.

Як видно на оприлюднених кадрах, причаливши до берега, темношкірі мігранти відразу почали розбігатися в різні сторони.

Відео World Viral videos

Нагадаємо, що до берегів італійських міст Кротон, Палермо і Катанія було доставлено 50 тіл мігрантів, які потонули в результаті декількох трагічних інцидентів у Середземному морі.

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10 08 2017 21:57
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