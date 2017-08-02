В Іспанії на хімічному заводі стався потужний вибух: є потерпілі
Вибух стався приблизно о 9:30 за місцевим часом (10:30 за київським) на підприємстві Indukern, коли 27-річний співробітник переливав хімічні продукти. Він отримав опіки другого ступеня і був доставлений в лікарню, повідомляє ABC.
Інші співробітники підприємства, за інформацією видання, покинули будівлю. Повідомлення про надходження інших потерпілих не надходило.
Фото: АВС
За словами очевидців, спочатку стався сильний вибух, після чого з'явився стовп диму. Після першого вибуху були й інші, так як на заводі перебувало багато бочок з вибухонебезпечними хімічними речовинами. Почалася сильна пожежа.
Відзначається, що на місці події працюють пожежники, проте боротьбі з вогнем перешкоджає сильний вітер. Вогонь перекинувся на сусідні підприємства, розташовані у цьому промисловому комплексі.
Фото: АВС
Через рясні викиди шкідливих речовин були припинені заняття в довколишніх школах, мешканцям навколишніх будинків рекомендують не виходити на вулицю. Всі, хто знаходився на найближчих підприємствах, розташованих на полігоні, евакуйовані.
Нагадаємо, що в японському місті Оїта префектури Вакаяма сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі.
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