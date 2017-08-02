В Іспанії на хімічному заводі стався потужний вибух: є потерпілі

В іспанському місті Патерна, яке розташоване в п'яти кілометрх від Валенсії, стався вибух на хімічному заводі з виробництва хлору з подальшим горінням.

Вибух стався приблизно о 9:30 за місцевим часом (10:30 за київським) на підприємстві Indukern, коли 27-річний співробітник переливав хімічні продукти. Він отримав опіки другого ступеня і був доставлений в лікарню, повідомляє ABC.

Інші співробітники підприємства, за інформацією видання, покинули будівлю. Повідомлення про надходження інших потерпілих не надходило.



Фото: АВС

За словами очевидців, спочатку стався сильний вибух, після чого з'явився стовп диму. Після першого вибуху були й інші, так як на заводі перебувало багато бочок з вибухонебезпечними хімічними речовинами. Почалася сильна пожежа.

Відзначається, що на місці події працюють пожежники, проте боротьбі з вогнем перешкоджає сильний вітер. Вогонь перекинувся на сусідні підприємства, розташовані у цьому промисловому комплексі.



Фото: АВС

Через рясні викиди шкідливих речовин були припинені заняття в довколишніх школах, мешканцям навколишніх будинків рекомендують не виходити на вулицю. Всі, хто знаходився на найближчих підприємствах, розташованих на полігоні, евакуйовані.

Нагадаємо, що в японському місті Оїта префектури Вакаяма сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі.