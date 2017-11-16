CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Іспанії Мадриді заарештували озброєного чоловіка, який намагався пограбувати банк та взяв заручників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії озброєний чоловік захопив заручників у банку
Постраждалих немає
Фото: ЕРА
"За словами Національної поліції, в результаті інциденту ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні АР з посиланням на місцевих правоохоронців.
Зазначається, що спроба пограбування відбулася у філії Bankia в районі Усера близько 10 години ранку за місцевим часом.
Нагадаємо, анприкінці жовтня у місті Армавір у Вірменії озброєний ножем чоловік узяв у заручники співробітників і вихованців дитячого садка "Манушак".
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16 11 2017 14:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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