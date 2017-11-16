В Іспанії озброєний чоловік захопив заручників у банку

У столиці Іспанії Мадриді заарештували озброєного чоловіка, який намагався пограбувати банк та взяв заручників.

"За словами Національної поліції, в результаті інциденту ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні АР з посиланням на місцевих правоохоронців.

Зазначається, що спроба пограбування відбулася у філії Bankia в районі Усера близько 10 години ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, анприкінці жовтня у місті Армавір у Вірменії озброєний ножем чоловік узяв у заручники співробітників і вихованців дитячого садка "Манушак".