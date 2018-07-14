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В Іспанії під час забігів биків постраждали 28 людей

Фестиваль щорічно відвідують близько мільйона туристів
Під час традиційних забігів биків в іспанській Памплоні постраждали 28 людей.
В Іспанії під час забігів биків постраждали 28 людей Фото: bagnet.org

В останній день фестивалю Сан-Фермін були госпіталізовані шість людей. Двоє людей отримали забої грудної клітини, троє - черепно-мозкові травми, ще один - забій попереку, повідомляє Sky News.

Під час забігу бик підняв одного з учасників забігу за хустку, зачепився за ріг, і протягнув його кілька десятків метрів. Забіг на 850 метрів тривав 2 хвилини 12 секунд.

Сан-Фермін щорічно проводиться в Памплоні з 6 по 14 липня. Протягом дев'яти днів проходять близько 500 різних заходів. Найбільш відомими є забіги биків вулицями. Фестиваль щорічно відвідують близько мільйона туристів.

Нагадаємо, що парламент Португалії переважною більшістю проголосував проти законопроекту про заборону кориди, яка є традиційною літньою подією в країні.

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14 07 2018 16:37
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