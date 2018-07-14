В Іспанії під час забігів биків постраждали 28 людей

Під час традиційних забігів биків в іспанській Памплоні постраждали 28 людей.

В останній день фестивалю Сан-Фермін були госпіталізовані шість людей. Двоє людей отримали забої грудної клітини, троє - черепно-мозкові травми, ще один - забій попереку, повідомляє Sky News.

Під час забігу бик підняв одного з учасників забігу за хустку, зачепився за ріг, і протягнув його кілька десятків метрів. Забіг на 850 метрів тривав 2 хвилини 12 секунд.

Сан-Фермін щорічно проводиться в Памплоні з 6 по 14 липня. Протягом дев'яти днів проходять близько 500 різних заходів. Найбільш відомими є забіги биків вулицями. Фестиваль щорічно відвідують близько мільйона туристів.

Нагадаємо, що парламент Португалії переважною більшістю проголосував проти законопроекту про заборону кориди, яка є традиційною літньою подією в країні.