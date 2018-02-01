В Іспанії підбили підсумки каталонської кризи: збитки - мільярд євро
Про це у коментарі іспанському радіо SER заявив міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос, пише Anadolu.
За словами де Гіндоса, якщо раніше зростання економіки Каталонії становило 0,9%, тобто 1/5 частину ВВП Іспанії, то через кризу цей показник скоротився до 0,4%.
Міністр зазначив також, що ситуація у регіоні викликала "занепокоєння і невпевненість у населення".
Раніше АР повідомляла, що за жовтень Каталонія через напружену ситуацію навколо референдуму про незалежність втратила майже 15 тисяч робочих місць.
Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
21 грудня, в іспанському регіоні Каталонія завершилося голосування на позачергових виборах до парламенту.
На позачергових виборах боролися шість основних політичних партій, частина з яких виступає за відділення регіону від Іспанії, інші підтримують ідею збереження Каталонії у складі країни.
Після виборів прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой висловив сподівання про початок нового етапу у стосунках з Каталонією, який буде заснований на діалозі, а не конфронтації.
за результатами підрахунку 100% голосів, три партії, що виступають за незалежність Каталонії, отримали в місцевому парламенті 70 місць із 135.
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