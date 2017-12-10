В Іспанії після військового параду сталась авіакатастрофа
Поліція Альбасете отримала перші повідомлення про падіння літака близько 12.15.
Літак був одним із чотирьох винищувачів, які брали участь у військовому параді в Мадриді, повідомляє El Pais.
Видання, посилаючись на джерела в Міноборони, повідомляє, що пілоту катапультуватися не вдалося.
Пізніше глава регіону Кастилья-Ла Манча Емільяно Гарсіа-Паге підтвердив загибель пілота.
На місці події працюють рятувальники.
У Мадриді з нагоди свята відбувся військовий парад на чолі з королем. У параді взяли участь 4 тисячі солдатів і членів національної поліції та Цивільної гвардії.
Нагадаємо, 10 жовтня російський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім у Сирії. За словами джерел газети "Коммерсант", дані попередніх звітів вказують, що літак перебував у "невзлітному стані" і, зробивши розбіг по смузі, не мав жодного шансу відірватися від землі.
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