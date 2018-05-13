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В Іспанії розбився легкомоторний літак, загинуло троє людей

На місці катастрофи виникла пожежа
В іспанській провінції Таррагона, що входить до складу автономної області Каталонія, зазнав аварії легкомоторний літак, унаслідок чого загинули три людини.
В Іспанії розбився легкомоторний літак, загинуло троє людей Фото: davidad64 via flickr

Повітряне судно вилетіло з аеропорту міста Кашкайш в Португалії і прямувало до аеропорту Реус у Таррагоні. Аварія сталася між містами Вінебре і Фліш, повідомляє пожежна служба Каталонії.

На місці катастрофи виникла пожежа площею близько 150 кв. м, вогонь оперативно загасили.

Причини падіння і особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо, що військовий літак C-130 Hercules розбився на шосе в Джорджії (США).

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13 05 2018 11:58
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