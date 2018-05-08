В Іспанії спіймали лідера "російської мафії"

На думку поліції, він є "третьою людиною в ієрархії "російської мафії"

У місті Марбелья на півдні Іспанії затримано трьох кримінальних авторитетів з країн колишнього СРСР.

Затримання відбулося в неділю, 5 серпня, коли лідери мафіозних угруповань обговорювали плани вбивства одного з членів ворожого клану, повідомляє DW.

На опублікованому поліцією відео можна побачити, як правоохоронці вриваються в кафе, де перебувають розшукувані.

Затриманих взято під варту, їм закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів і членство в злочинній організації. Серед учасників "сходки" були два представники грузинських кланів, які протягом останніх років координували дії вихідців із РФ, вказує поліція. При цьому один із затриманих, за її даними, вважався третьою за значущістю людиною в російській мафії.

Передбачається, що затримані мали намір відтворити кримінальну структуру, яка була ліквідована в червні 2017 року. Тоді правоохоронці заарештували 129 підозрюваних, проте вже в липні знову почалося розслідування,оскільки в місті Марбельї були виявлені сліди одного з кримінальних авторитетів, керівника ліквідованого в червні угруповання з Литви.

Поліція зазначає, що йдеться про "одного з найважливіших "злодіїв у законі" в Європі". Протягом розслідування з'ясувалося, що, крім поділу території, злочинці планували вбивство знаного члена клану-конкурента, який хотів оселитися в Іспанії.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше в Іспанії для депутата Держдуми Владислава Резніка попросили 5,5 років в'язниці у справі про "російську мафію".

Розслідування справи про "російську мафію", або "операції "Трійка" велося 11 років. Усього справа має 18 фігурантів. Прокуратура попросила для них терміни від 1,7 року до 5,6 року. Слідство вважає, що всі вони були членами організованого злочинного угруповання "Тамбовські". У 1990-х роках лідери угруповання Геннадій Петров і Олександр Малишев приїхали в Іспанію і створили там кілька компаній, на які оформляли нерухомість.

На рахунки цих фірм переказували гроші з Росії та інших країн. Угоди з нерухомістю проводили в декількох іспанських містах. "Відмиті" гроші переводили в офшорні зони. Загалом через ці фірми пройшли близько €50 млн. Людей, причетних до цих угод і створення фірм, затримали тільки 2008 року. Переважно це громадяни Росії.