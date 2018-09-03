В Іспанії суд не дозволив відпустити кандидата на посаду глави уряду Каталонії

Санчес перебуває під вартою з жовтня минулого року

Верховний суд Іспанії відхилив клопотання про звільнення з в'язниці від каталонського сепаратистського лідера Жорді Санчеса, кандидатуру якого висунули на посаду глави уряду автономії.

Про це повідомляє AFP.

Рішення суду означає, що каталонський парламент навряд чи збереться в понеділок, як планувалося, для призначення нового регіонального президента, оскільки Санчес був єдиним кандидатом.

Президент парламенту Каталонії Роже Торрент, який офіційно запропонував кандидатуру Санчеса, ще не відреагував на рішення суду.

У письмовій постанові суддя Верховного суду Пабло Ларлана заявив, що існує ризик того, що Санчес - колишній голова "Каталонської національної асамблеї", знову вчинить правопорушення, якщо його звільнять.

Санчес перебуває під вартою з жовтня минулого року через обвинувачення в сепаратизмі.

Нагадаємо, на початку березня колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що відмовляється брати участь у виборах президента Женералітату Каталонії, і висунув на цю посаду затриманого керівника громадської організації Національна каталонська асамблея Жорді Санчеса.

Раніше парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

21 грудня, в іспанському регіоні Каталонія завершилося голосування на позачергових виборах до парламенту.

На позачергових виборах боролися шість основних політичних партій, частина з яких виступає за відділення регіону від Іспанії, інші підтримують ідею збереження Каталонії у складі країни.

Після виборів прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой висловив сподівання про початок нового етапу у стосунках з Каталонією, який буде заснований на діалозі, а не конфронтації.