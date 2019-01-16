В Іспанії тисячі жінок вийшли на протести проти ультраправих
Організаторами акції виступили понад 140 феміністських організацій Іспанії. Акції розпочалися ще у вівторок зранку перед будівлею парламенту Андалусії у Севільї. Їхнім основним гаслом було "Ні кроку назад у рівності", повідомляє El Pais.
У Севільї в протестах взяли участь близько 3 тисяч осіб, вони тримали в руках рожеві, веселкові та національні прапори і вимагали не йти на поступки у питаннях рівності статей. Ультраправа, антифеміністська партія Vox на останніх виборах пройшла до регіонального парламенту і вимагає скасування закону про домашнє насильство.
"Це наші права, вони дорого нам обійшлися і ми не дозволимо їм зробити те, що вони хочуть", - заявила одна з учасниць акції у Севільї.
У Мадриді акція проходила під девізом "Мадрид стане могилою для фашистів". Тисячі учасників акції скандували "Наші права не обговорюються", "Реальна рівність вже зараз" і наполягали, що "мачистам не місце в державних інституціях".
Близько 10 тисяч осіб вийшли на протести у Гранаді – акція відбувалася біля представництва Андалусії. Учасники також вимагали не поступатися питанням рівності.
Аналогічні акції, в яких взяли участь від кількох сотень до кількох тисяч людей, протягом дня відбувалися у понад сотні іспанських міст.
Нагадаємо, ультраправа партія Vox на місцевих виборах у грудні отримала 12 місць у регіональному парламенті Андалусії - вперше з часу падіння режиму генерала Франсіско Франко 43 роки тому.
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