CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Іспанії розглядає вибух у приміщенні посольства України як теракт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії вибух у посольстві України
Фото: УНН
Відповідну заяву зробила Національна судова колегія Іспанії, передає Europa Press.
Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев окремо повідомив, що пораненого коменданта посольства вже виписали з лікарні і він повернувся до роботи. Він зазначив, що співробітники посольства після інциденту діяли відповідно до протоколів безпеки. Коментувати вибух Погорельцев відмовився, але додав, що подібних інцидентів у посольстві більше не буде.
"Атаки, які росія веде проти моєї країни, зобовʼязують нас бути готовими до будь-яких інцидентів, провокацій чи нападів. Я впевнений, що всі мої колеги в усіх посольствах готові", – сказав посол.
30 листопада у посольстві України в Мадриді прогримів вибух, внаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. В руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства.
Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.
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