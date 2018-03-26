В Іспанії затримали українського хакера, який пограбував банки на $1 млрд

За даними поліції, угруповання одержало доступ до всіх банків у Росії

Національна поліція Іспанії при співпраці з правоохоронними органами інших країн затримала 34-річного українця Дениса К., підозрюваного в причетності до кібератак проти банків по всьому світу, в тому числі в Росії.

Загальний збиток, завданий злочинним угрупованням, лідером якої був затриманий, становить близько $1 млрд, пише іспанська газета El Mundo.

Затриманий приїхав до Іспанії у 2014 році. 6 березня 2018 року його затримали в Аліканте (автономне співтовариство Валенсія). Вважається, що українець був мозковим центром угруповання Cobalt, яке діяло з 2013 року й отримало обманним шляхом сотні мільйонів доларів. До угруповання входили ще троє осіб: двоє українців і росіянин.

Вони заражали за допомогою шкідливого програмного забезпечення комп'ютерні системи банків, що дозволяло їм знімати гроші з банкоматів на відстані, змінювати банківські баланси і модифікувати рахунки. Отримані кошти переводили в криптовалюту.

Операція пройшла при співпраці з ФБР і Європолом, правоохоронними органами інших держав. Українська кіберполіція, своєю чергою, повідомляє про розкриття члена міжнародного хакерського угруповання Cobalt.

30-річному жителю Києва інкримінують причетність до розробки вірусів, кібершпіонажу і продажу персональних даних громадян з усього світу. Хакер також збував різноманітне шкідливе програмне забезпечення, а його віруси використовувалися для одержання віддаленого доступу до комп'ютерів жертв і подальшого повного контролю над ними.

"Поліцейські встановили, що чоловік з 2016 року є учасником хакерського угруповання, відомого під назвою Cobalt, члени якого причетні до масових атак на різні світові банки. В його обов'язки входили розробка і підтримка належної роботи експлойтів, які використовували уразливості в найпоширеніших серед користувачів програмних продуктах", - сказано в повідомленні.

Після отримання доступу до комп'ютера зловмисник отримував персональну інформацію і банківські реквізити всіх клієнтів банку або готелю, комп'ютери яких були заражені. Отриману інформацію він продавав. Встановлено, що під час однієї з таких угод йому вдалося продати близько 140 тисяч реквізитів банківських карт. Тоді, за попередніми підрахунками, сума "гонорару" становила майже 1,5 мільйона доларів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисника. Чи його затримано, не повідомляють.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Сойдо заявив, що йдеться про найбільш небезпечного кіберзлочинця з усіх, яких коли-небудь вдавалося знешкодити іспанській поліції.

Операцію з пошуку і викриття хакера іспанці вели три роки за сприяння Інтерполу і американського ФБР. Міністр Сойдо заявив також, що, за попередніми даними, сума викраденого перевищує 1 млрд євро, хоча може йтись і про значно більшу суму - аж до 10 мільярдів.

Про те, як діяв хакер і створена ним злочинна мережа, розповів DW комісар відділу боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції Іспанії Рафаель Перес. За наявними у нього даними, українець розробив низку вірусів, за допомогою яких проникав в комп'ютерні мережі банків. Гроші з них виводилися шляхом переказів на рахунки численних спільників в різних країнах - 15 з них вже виявлено - або ж вилучалися безпосередньо з банкоматів, які "керувалися" хакером за тисячі кілометрів. За послуги спільники отримували половину вкраденої суми, а решту пересилали лідеру групи, який зберігав награбоване в криптовалюті.

Як зазначив Перес, хакер віддавав перевагу російським банкам, оскільки їх системи захисту часто є "застарілими і відносно легко піддаються злому". У нього не було будь-яких політичних мотивів. Поліцейський комісар повідомив, що Денис К. здійснював також "набіги" на банки і банкомати практично всіх європейських країн і США. Тільки в першому триместрі 2017 року ним було викрадено півмільйона євро в банкоматах Мадрида. В інших європейських країнах за один день йому вдавалося викрадати від 800 тис. до 1,5 млн. євро.

Після арешту, за словами співрозмовника DW, суд наклав арешт на котедж хакера, в якому він проживав з дружиною і дочкою, на його два автомобілі і на коштовності, оцінені в півмільйона євро.

Нагадаємо, що працівники Центрального слідчого бюро Польщі, які відповідають за боротьбу з кіберзлочинністю, при співпраці з ФБР затримали 44-річного громадянина України, якого підозрюють у поширені зловмисного програмного забезпечення.