CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Іспанії в середу, 8 серпня, затримала в Середземному морі суховантаж Lady Boss з екіпажем з 11 українців і двох болгар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії затримали український екіпаж і судно, на якому виявили 600 мішків з гашишем
Спецназ проник на судно Lady Boss і виявив 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн
Фото: dumskaya.net
Іспанський патрульний літак виявив судно в районі, де часто спостерігається перевантаження наркотиків на плавзасоби контрабандистів.
Оглядова група королівського спецназу проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн. Екіпаж і судно заарештовані. Суховантаж доставлений в іспанський порт Алмерія. Серед моряків є жителі Одеси й області, - повідомляє Думська.
Нагадаємо, у Харківській області під час оперативно-розшукових заходів оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ та прокуратурою викрили схему незаконного переміщення через держкордон препаратів виробництва РФ, що містять психотропні речовини.
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10 08 2017 15:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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