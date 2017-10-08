В Іспанії затримали український екіпаж і судно, на якому виявили 600 мішків з гашишем Спецназ проник на судно Lady Boss і виявив 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн

Влада Іспанії в середу, 8 серпня, затримала в Середземному морі суховантаж Lady Boss з екіпажем з 11 українців і двох болгар.

Фото: dumskaya.net

Іспанський патрульний літак виявив судно в районі, де часто спостерігається перевантаження наркотиків на плавзасоби контрабандистів. Оглядова група королівського спецназу проникла на Lady Boss і виявила 600 мішків з гашишем загальною вагою 18 тонн. Екіпаж і судно заарештовані. Суховантаж доставлений в іспанський порт Алмерія. Серед моряків є жителі Одеси й області, - повідомляє Думська. Нагадаємо, у Харківській області під час оперативно-розшукових заходів оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ та прокуратурою викрили схему незаконного переміщення через держкордон препаратів виробництва РФ, що містять психотропні речовини.

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