В Італії 20 людей загинули через негоду

Число жертв негоди в Італії зросло до 20 осіб.

"Через сильні вітри і дощі загинули щонайменше 20 осіб в Італії. 87-річна жінка і 62-річний німецький турист загинули після удару блискавки на Сардинії", - повідомляє AFP.

Крім того, в деяких регіонах зафіксували зсуви. Через стихію кілька населених пунктів виявилися в ізоляції. У Генуї через шторм стався збій в роботі залізничного транспорту, а місцевий аеропорт закрили на час стихії.

Також наголошується, що в результаті стихії знищені тисячі гектарів лісу на півночі країни.

Нагадаємо, що внаслідок негоди до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою.