CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧисло жертв негоди в Італії зросло до 20 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії 20 людей загинули через негоду
У країні сильні дощі спричинили зсуви
Фото: unn.com.ua
"Через сильні вітри і дощі загинули щонайменше 20 осіб в Італії. 87-річна жінка і 62-річний німецький турист загинули після удару блискавки на Сардинії", - повідомляє AFP.
Крім того, в деяких регіонах зафіксували зсуви. Через стихію кілька населених пунктів виявилися в ізоляції. У Генуї через шторм стався збій в роботі залізничного транспорту, а місцевий аеропорт закрили на час стихії.
Також наголошується, що в результаті стихії знищені тисячі гектарів лісу на півночі країни.
Нагадаємо, що внаслідок негоди до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 11 2018 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"