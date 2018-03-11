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В Італії 20 людей загинули через негоду

У країні сильні дощі спричинили зсуви
Число жертв негоди в Італії зросло до 20 осіб.
В Італії 20 людей загинули через негоду Фото: unn.com.ua

"Через сильні вітри і дощі загинули щонайменше 20 осіб в Італії. 87-річна жінка і 62-річний німецький турист загинули після удару блискавки на Сардинії", -  повідомляє AFP.

Крім того, в деяких регіонах зафіксували зсуви. Через стихію кілька населених пунктів виявилися в ізоляції. У Генуї через шторм стався збій в роботі залізничного транспорту, а місцевий аеропорт закрили на час стихії.

Також наголошується, що в результаті стихії знищені тисячі гектарів лісу на півночі країни.

Нагадаємо, що внаслідок негоди до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою.

 
 
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03 11 2018 17:57
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