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В Італії – скандал через грубе антиромське оголошення у поїзді

"Цигани, виходьте на наступній зупинці, тому що ви нас дістали"
Співробітниця італійського перевізника Trenord Rail зробила антиромське оголошення у поїзді Мілан-Кремона-Мантуя, що викликало обурення пасажирів.
В Італії – скандал через грубе антиромське оголошення у поїзді Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Пасажири повідомили, що жіночий голос закликав їх не давати гроші "вимагачам", додавши: "Цигани, виходьте на наступній зупинці, тому що ви нас дістали", повідомляє ANSA.

Співробітницю вдалося ідентифікувати, їй загрожує дисциплінарне стягнення, аж до звільнення.

Інцидент трапився на тлі того, як новий уряд Італії планує провести перепис громад ромів з метою виселити всіх, хто перебуває в країні незаконно.

За словами влади, багато ромів живуть "за крадіжки і дрібні злочини" у незаконних таборах по всій Італії, при цьому влада не знає про їхнє громадянство або про те, чи ходять їхні діти в школу.

26 липня поліція Риму, виселила майже 400 осіб, зокрема десятки дітей, з табору, в якому роками жили представники меншості, незважаючи на рішення ЄС про заборону знесення помешкань.

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08 08 2018 15:40
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