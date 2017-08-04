В Італії археологи віднайшли зубні пломби, яким 13 тисяч років
Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на New Scientist.
Як відзначають дослідники, пломби належали одній і тій самій людині та були виготовлені з бітуму. У пульпі зубів були зроблені глибокі отвори.
Виявлені пломби нагадують ті, які були знайдені в покладах віком близько 14 тис. років і вважаються першими свідченнями використання стоматологічних пристосувань.
Разом із тим, виявлені пломби відрізняються від більш ранньої знахідки вмістом бітуму і рослинних компонентів. На думку дослідників, залишки рослин були покладені до порожнини зубів після буріння, і не є залишками з'їденої їжі.
За словами археолога з Університету Воллонгонга в Австралії Клаудіо Туніза, доісторичні люди кам'яної доби використовували бітум і бджолиний віск для того, щоб знизити больові відчуття та убезпечити порожнину від попадання в неї їжі.
Вважають, що знайдені зубні пломби з бітуму та рештки рослин могли використовуватися як антисептики у зіпсованому зубі.
Нагадаємо, в долині Тимна в Ізраїлі археологи виявили руїни стародавньої сторожової фортеці і фортифікаційних споруд часів царів Давида і Соломона.
У Маріуполі на узбережжі Азовського моря дві місцеві жительки знайшли рештки південного слона (південного мамонта), яким щонайменше мільйон років.
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