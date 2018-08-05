CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Італії проходить страйк співробітників державного авіадиспетчера ENAV, у результаті чого по всій країні було скасовано понад 700 авіарейсів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії через страйк скасували понад 700 рейсів
Страйк зачепив аеропорти Рима, Мілана, Неаполя, Венеції і Болоньї
Фото: ria.ru
Страйк оголосили відразу кілька профспілок, вони розділилися на два часові проміжки: частина страйкарів призупинили роботу з 10:00 до 18:00 за місцевим часом, а частина - з 13:00 по 17:00, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство АНСА.
Усього скасовано 721 рейс. Страйк, зокрема, зачепив аеропорти Рима, Мілана, Неаполя, Венеції і Болоньї.
Найбільший авіаперевізник Італії Alitalia оголосив про скасування понад 200 рейсів, також скасували рейси авіакомпанії Ryanair, easyJet і British Airways.
Нагадаємо, що авіакомпанія Lufthansa у вівторок, 10 квітня, скасувала половину своїх рейсів через страйк працівників наземних служб аеропортів.
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08 05 2018 15:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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