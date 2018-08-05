В Італії через страйк скасували понад 700 рейсів

В Італії проходить страйк співробітників державного авіадиспетчера ENAV, у результаті чого по всій країні було скасовано понад 700 авіарейсів.

Страйк оголосили відразу кілька профспілок, вони розділилися на два часові проміжки: частина страйкарів призупинили роботу з 10:00 до 18:00 за місцевим часом, а частина - з 13:00 по 17:00, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство АНСА.

Усього скасовано 721 рейс. Страйк, зокрема, зачепив аеропорти Рима, Мілана, Неаполя, Венеції і Болоньї.

Найбільший авіаперевізник Італії Alitalia оголосив про скасування понад 200 рейсів, також скасували рейси авіакомпанії Ryanair, easyJet і British Airways.

Нагадаємо, що авіакомпанія Lufthansa у вівторок, 10 квітня, скасувала половину своїх рейсів через страйк працівників наземних служб аеропортів.