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В Італії через страйк скасували понад 700 рейсів

Страйк зачепив аеропорти Рима, Мілана, Неаполя, Венеції і Болоньї
В Італії проходить страйк співробітників державного авіадиспетчера ENAV, у результаті чого по всій країні було скасовано понад 700 авіарейсів.
В Італії через страйк скасували понад 700 рейсів Фото: ria.ru

Страйк оголосили відразу кілька профспілок, вони розділилися на два часові проміжки: частина страйкарів призупинили роботу з 10:00 до 18:00 за місцевим часом, а частина - з 13:00 по 17:00, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство АНСА.

Усього скасовано 721 рейс. Страйк, зокрема, зачепив аеропорти Рима, Мілана, Неаполя, Венеції і Болоньї.

Найбільший авіаперевізник Італії Alitalia оголосив про скасування понад 200 рейсів, також скасували рейси авіакомпанії Ryanair, easyJet і British Airways.

Нагадаємо, що авіакомпанія Lufthansa у вівторок, 10 квітня, скасувала половину своїх рейсів через страйк працівників наземних служб аеропортів.

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08 05 2018 15:07
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