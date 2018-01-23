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В Італії чоловік відкрив стрілянину по перехожих, а згодом наклав на себе руки

За попередньою інформацією, 14-річній доньці стрілка вдалося втекти з дому
В Італії в місті Беллона в південній області Кампанія чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку по перехожих.
В Італії чоловік відкрив стрілянину по перехожих, а згодом наклав на себе руки Фото: ansa.it

"Озброєний рушницею чоловік кричав, що вбив свою дружину, після чого відкрив вогонь по людях, які зібралися біля будинку", - повідомляє ANSA.

У результаті стрілянини поранення отримали п'ять осіб, в тому числі один з карабінерів, які приїхали за викликом на місце події.

Після стрілянини чоловік забарикадувався у своїй квартирі, а правоохоронці вели з ними переговори і умовляють здатися.

Згодом інформагенство повідомило, що чоловік наклав на себе руки.

За повідомленням La Repubblica, стрілка звати Давид Манго, йому 48 років, він місцевий житель. Також повідомляється, що його 14-річній доньці вдалося втекти з дому.

Нагадаємо, що в ніч на Новий рік у 15 окрузі Марселя чоловіка розстріляли з автоматичної зброї.

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23 01 2018 09:57
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