В Італії лавина накрила гірський готель: під завалами залишаються люди, - ВІДЕО ОНОВЛЕНО
За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.
"За попередньою інформацією, безліч загиблих. Дві людини врятовані", - повідомляє SkyTG24.
В Італії снігова лавина, спровокована, ймовірно, сильними землетрусами, повністю накрила готель Rigopiano di Farindola.
Фото: ansa.it
Рятувальники кажуть, що зараз готельний комплекс повністю знаходиться під снігом.
Оновлення. За інформацією МЗС України, в готелі Rigopiano в італійській області Абруццо, постраждалому від сходу сніжної лавини не було українців. Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Twitter, уточнена інформація з даного питання буде повідомлятися в оперативному режимі.
Департамент консульської служби МЗС обіцяє повідомляти нову інформацію з даного питання в оперативному режимі.
Нагадаємо, що в центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 5,4 бала.
У листопаді 2016 року у Центральній Італії стався землетрус. Максимальна магнітуда поштовхів становила 4,1 бала. Епіцентр землетрусу був на відстані 109 кілометрів від Риму, поруч з комуною Мальтіньяно. Осередок поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів.
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