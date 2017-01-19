В Італії лавина накрила гірський готель: під завалами залишаються люди, - ВІДЕО ОНОВЛЕНО

В результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.

За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.

"За попередньою інформацією, безліч загиблих. Дві людини врятовані", - повідомляє SkyTG24.

В Італії снігова лавина, спровокована, ймовірно, сильними землетрусами, повністю накрила готель Rigopiano di Farindola.



Фото: ansa.it

Рятувальники кажуть, що зараз готельний комплекс повністю знаходиться під снігом.

Оновлення. За інформацією МЗС України, в готелі Rigopiano в італійській області Абруццо, постраждалому від сходу сніжної лавини не було українців. Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Twitter, уточнена інформація з даного питання буде повідомлятися в оперативному режимі.

Департамент консульської служби МЗС обіцяє повідомляти нову інформацію з даного питання в оперативному режимі.

Нагадаємо, що в центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 5,4 бала.

У листопаді 2016 року у Центральній Італії стався землетрус. Максимальна магнітуда поштовхів становила 4,1 бала. Епіцентр землетрусу був на відстані 109 кілометрів від Риму, поруч з комуною Мальтіньяно. Осередок поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів.