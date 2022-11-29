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В Італії націоналізують російський нафтопереробний завод "Лукойла"

Після набуття чинності нафтового ембарго ЄС з 5 грудня цей НПЗ більше не зможе отримувати нафту з рф. Таким чином, під загрозою звільнення може опинитися понад 10 тисяч робітників. Проте після націоналізації завод зможе закуповувати нафту в інших держав
В Італії націоналізують російський нафтопереробний завод "Лукойла" Фото: uapress.info

Уряд Італії планує націоналізувати нафтопереробний завод ISAB на Сицилії, що належить російському "Лукойлу".  Відповідне рішення можуть ухвалити на засіданні уряду 1 грудня, повідомляє La Repubblica.

Цей НПЗ є одним із найбільших в країні, його планують передати в управління Міністерства фінансів Італії.

Після набуття чинності нафтового ембарго ЄС з 5 грудня цей НПЗ більше не зможе отримувати нафту з рф. Таким чином, під загрозою звільнення може опинитися понад 10 тисяч робітників. Проте після націоналізації завод зможе закуповувати нафту в інших держав.

Раніше повідомлялося,  що "Лукойл" розглядає можливість продажу свого НПЗ ISAB на Сицилії через ембарго на російську нафту, а також труднощі із залученням фінансування для закупівлі альтернативних сортів сировини.

Придбати його нібито зацікавилися дубайська Onex Holding і американський фонд Crossbridge Energy Partners.

Однак у листопаді "Лукойл" відмовився від продажу НПЗ американській інвестиційній компанії Crossbridge Energy Partners. Ніби росіяни засумнівалися у можливості потенційного покупця надати необхідну суму для угоди.

На ISAB припадає близько 20% всіх переробних потужностей Італії і він третій за потужністю в  Європі.

 


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29 11 2022 17:11
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