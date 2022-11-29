В Італії націоналізують російський нафтопереробний завод "Лукойла"
Уряд Італії планує націоналізувати нафтопереробний завод ISAB на Сицилії, що належить російському "Лукойлу". Відповідне рішення можуть ухвалити на засіданні уряду 1 грудня, повідомляє La Repubblica.
Цей НПЗ є одним із найбільших в країні, його планують передати в управління Міністерства фінансів Італії.
Після набуття чинності нафтового ембарго ЄС з 5 грудня цей НПЗ більше не зможе отримувати нафту з рф. Таким чином, під загрозою звільнення може опинитися понад 10 тисяч робітників. Проте після націоналізації завод зможе закуповувати нафту в інших держав.
Раніше повідомлялося, що "Лукойл" розглядає можливість продажу свого НПЗ ISAB на Сицилії через ембарго на російську нафту, а також труднощі із залученням фінансування для закупівлі альтернативних сортів сировини.
Придбати його нібито зацікавилися дубайська Onex Holding і американський фонд Crossbridge Energy Partners.
Однак у листопаді "Лукойл" відмовився від продажу НПЗ американській інвестиційній компанії Crossbridge Energy Partners. Ніби росіяни засумнівалися у можливості потенційного покупця надати необхідну суму для угоди.
На ISAB припадає близько 20% всіх переробних потужностей Італії і він третій за потужністю в Європі.
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