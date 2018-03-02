В Італії з вікна автівки обстріляли перехожих, - ОНОВЛЕНО

Про це повідомляє BBC.

Про постріли повідомили з різних частин міста.

Канцелярія міського голови попередила людей, щоб залишилися в приміщенні.

Є повідомлення про те, що кількість поранених зросла до 6, проте офіційно вони поки що не підтверджені.

Зазначається, що стрілянина сталася в районах, пов'язаних з розслідуванням вбивства 18-річної дівчини, чиє тіло знайли у середу 31 січня. Тоді затримали мігранта з Нігерії.

Оновлення:

Поліція італійського містечка Мачерата затримала зловмисника, який з машини відкрив вогонь по перехожих, в основному темношкірих людей.

Про це повідомляє Ansa.

Поліція заблокувала машину, з якої зловмисник стріляв по людях, на площі Вікторії перед військовим меморіалом.

Побачивши поліцейських чоловік вибіг з машини в напрямку до пам'ятника, де й був затриманий. Свій пістолет зловмисник залишив у машині.

За даними Reuters, під час стрілянини було поранено щонайменше чотирьох мігрантів з Африки.

Згодом стало відомо, що стріляв 28-річний місцевий мешканець Лука Траїні. Вибритий налисо 28-річний чоловік кричав "Хай живе Італія!" та зробив римське привітання (яке схоже з нацистським вітанням) під час затримання.

Він також мав зав'язаний на шиї триколор.



Фото: Ansa