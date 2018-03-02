В Італії з вікна автівки обстріляли перехожих, - ОНОВЛЕНО
Про це повідомляє BBC.
Про постріли повідомили з різних частин міста.
Канцелярія міського голови попередила людей, щоб залишилися в приміщенні.
Є повідомлення про те, що кількість поранених зросла до 6, проте офіційно вони поки що не підтверджені.
Зазначається, що стрілянина сталася в районах, пов'язаних з розслідуванням вбивства 18-річної дівчини, чиє тіло знайли у середу 31 січня. Тоді затримали мігранта з Нігерії.
Оновлення:
Поліція італійського містечка Мачерата затримала зловмисника, який з машини відкрив вогонь по перехожих, в основному темношкірих людей.
Про це повідомляє Ansa.
Поліція заблокувала машину, з якої зловмисник стріляв по людях, на площі Вікторії перед військовим меморіалом.
Побачивши поліцейських чоловік вибіг з машини в напрямку до пам'ятника, де й був затриманий. Свій пістолет зловмисник залишив у машині.
За даними Reuters, під час стрілянини було поранено щонайменше чотирьох мігрантів з Африки.
Згодом стало відомо, що стріляв 28-річний місцевий мешканець Лука Траїні. Вибритий налисо 28-річний чоловік кричав "Хай живе Італія!" та зробив римське привітання (яке схоже з нацистським вітанням) під час затримання.
Він також мав зав'язаний на шиї триколор.
Фото: Ansa
Нагадаємо, 27 січня в одному з центральних районів Амстердама сталася стрілянина. В результаті інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
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