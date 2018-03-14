В Італії послідовників секти тримали на жорсткій дієті
Про це повідомляє The Associated Press.
Правоохоронці повідомили в середу журналістам, що послідовниками у центральних регіонах Марке та Емілія-Романья маніпулювали, щоб вони слідували жорстко контрольованій дієті, відомій як "Ma.Pi". Вага одного послідовника впала до 35 кг.
Фото: ilmessaggero.it
Повідомляється, що п'ять осіб офіційно перебувають під слідством за підозрою у жорстокому поводженні, ухиленні від сплати податків та створенні злочинної організації з метою доведення людей до рабського стану.
За словами поліцейських, розслідування почалася в 2013 році після того, як молода жінка повідомила поліції, що керівник групи пообіцяв, що дієта забезпечить чудодійне лікування.
Правоохоронці заявили, що секта маніпулювала послідовниками, щоб отримати пожертви та практично безкоштовні послуги від них.
Нагадаємо, 25 серпня минулого року в Індії щонайменше 29 людей загинули внаслідок сутичок, які відбулись після того, як суд арештував гуру однієї з місцевих сект.
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