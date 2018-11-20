CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Італії поблизу міста Кротоні сьогодні, 20 листопада, потяг потрапив в торнадо, внаслідок чого постраждали дві людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії потяг потрапив в торнадо, є постраждалі, - ФОТО, ВІДЕО
Двох пасажирів доставили до лікарні
Фото: скріншот з відео
"У вівторок декілька пасажирів постраждали, коли торнадо вразив потяг біля південного міста Кротоні, розбивши кілька вікон", - повідомляє агентство ANSA.
Фото: ansa.it
Інцидент стався на станції Роккабернарда на залізничній лінії Катандзаро Лідо-Кротоні.
Внаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – їх доставили до лікарні, хоча ніхто з них серйозних поранень не отримав.
Додамо, на Сицилії внаслідок повені затонули десять людей. Серед загиблих двоє маленьких дітей віком 1 та 3 років.
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