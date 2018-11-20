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В Італії потяг потрапив в торнадо, є постраждалі, - ФОТО, ВІДЕО

Двох пасажирів доставили до лікарні
На півдні Італії поблизу міста Кротоні сьогодні, 20 листопада, потяг потрапив в торнадо, внаслідок чого постраждали дві людини.
В Італії потяг потрапив в торнадо, є постраждалі, - ФОТО, ВІДЕО Фото: скріншот з відео

"У вівторок декілька пасажирів постраждали, коли торнадо вразив потяг біля південного міста Кротоні, розбивши кілька вікон", - повідомляє агентство ANSA.


Фото: ansa.it

Інцидент стався на станції Роккабернарда на залізничній лінії Катандзаро Лідо-Кротоні.

Внаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – їх доставили до лікарні, хоча ніхто з них серйозних поранень не отримав.

Додамо, на Сицилії внаслідок повені затонули десять людей. Серед загиблих двоє маленьких дітей віком 1 та 3 років.

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20 11 2018 18:51
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