В Італії потяг потрапив в торнадо, є постраждалі, - ФОТО, ВІДЕО

Двох пасажирів доставили до лікарні

На півдні Італії поблизу міста Кротоні сьогодні, 20 листопада, потяг потрапив в торнадо, внаслідок чого постраждали дві людини.

"У вівторок декілька пасажирів постраждали, коли торнадо вразив потяг біля південного міста Кротоні, розбивши кілька вікон", - повідомляє агентство ANSA.



Фото: ansa.it

Інцидент стався на станції Роккабернарда на залізничній лінії Катандзаро Лідо-Кротоні.

Внаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – їх доставили до лікарні, хоча ніхто з них серйозних поранень не отримав.

Додамо, на Сицилії внаслідок повені затонули десять людей. Серед загиблих двоє маленьких дітей віком 1 та 3 років.