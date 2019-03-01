В Італії прокоментували зникнення посла КНДР
Розвідка Південної Кореї повідомила депутатам в Сеулі в четвер, що північнокорейський дипломат Джо Сун Гіл разом з дружиною зник в листопаді перед закінченням терміну його перебування в Італії. Тепер його місцеперебування невідоме, повідомляє AP.
Перебування Джо в країні як дипломата закінчилося, і він більше не обіймає жодної дипломатичної посади в Італії, заявила Італія.
Наразі незрозуміло, чи міг дипломат звернутися з проханням щодо притулку до посольства чи консульства іншої країни в Італії.
Раніше iPress.ua повідомляв, що північнокорейський посол в Італії Джо Сун Гіл разом з дружиною наприкінці 2018 року почали переховуватися і звернулися до італійського уряду з проханням про гарантування особистої безпеки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку