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В Італії прокоментували зникнення посла КНДР

Місцеперебування посла невідоме
Міністерство закордонних справ Італії стверджує, що колишній посол Північної Кореї в Римі не просив італійську владу про надання притулку.
В Італії прокоментували зникнення посла КНДР Фото: instpres.univ.kiev.ua

Розвідка Південної Кореї повідомила депутатам в Сеулі в четвер, що північнокорейський дипломат Джо Сун Гіл разом з дружиною зник в листопаді перед закінченням терміну його перебування в Італії. Тепер його місцеперебування невідоме, повідомляє AP.

Перебування Джо в країні як дипломата закінчилося, і він більше не обіймає жодної дипломатичної посади в Італії, заявила Італія.

Наразі незрозуміло, чи міг дипломат звернутися з проханням щодо притулку до посольства чи консульства іншої країни в Італії.

Раніше iPress.ua повідомляв, що північнокорейський посол в Італії Джо Сун Гіл разом з дружиною наприкінці 2018 року почали переховуватися і звернулися до італійського уряду з проханням про гарантування особистої безпеки.

 
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03 01 2019 12:57
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