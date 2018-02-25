В Італії пройшли багатотисячні акції праворадикалів й антифашистів
У Римі тисячі людей у суботу, 24 лютого, взяли участь у ході "Ні фашизму", до проведення якої закликало Національне італійське об'єднання Anpi. Масову акцію в італійській столиці підтримали лідер Демократичної партії і колишній прем'єр країни Маттео Ренці, а також глава уряду Паоло Джентілоні, повідомляє "Німецька хвиля".
Разом з тим, на іншу демонстрацію в Римі закликав своїх прихильників вийти і Союз профспілок CGIL. Акція також була антифашистською і пройшла під антирасистськими гаслами. Крім того, вона була спрямована проти закону про працю, ухваленого 2015 року під час правління Ренці. Деякі учасники маніфестації кидали в поліцію піротехнічні засоби.
У Палермо своїх прихильників зібрало на мітинг Неофашистське угруповання Forza Nuova.
Праворадикальна партія "Ліга Півночі" (Lega Nord) зібрала близько 15 тисяч людей на демонстрацію в центрі Мілана. Проти прихильників Lega Nord, які поводилися агресивно, поліції довелося застосувати сльозогінний газ і кийки. Антидемонстрацію у цьому місті влаштували також антифашисти.
У Римі, Палермо та Мілані демонстрації супроводжували тисячі поліцейських.
Зазначимо, Lega Nord йде на парламентські вибори разом з партією колишнього прем'єра Сільвіо Берлусконі Forza Italia і націоналістами з "Братів Італії" (Fratelli d'italia). За результатами опитувань, цей блок може набрати до 36 відсотків голосів виборців.
Друге місце соціологи прогнозують правопопулістській партії "Рух 5 зірок", яка може набрати 28 відсотків голосів. Демократична партія може розраховувати на 23 відсотки голосів.
Позачергові парламентські вибори в Італії пройдуть в неділю, 4 березня.
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