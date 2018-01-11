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В Італії призупинили нові правила ручного багажу Ryanair і Wizz Air

Нова політика компаній передбачає, що пасажири, які не купили пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт тільки невеликий предмет з габаритами до 40х30х20см
Італійський антимонопольний комітет заявив у середу про тимчасову відміну нової політики ручного багажу бюджетних аероперевізників Ryanair та Wizz Air, яка повинна була набрати чинності з 1 листопада.
В Італії призупинили нові правила ручного багажу Ryanair і Wizz Air Фото: openlviv.net

Антимонопольний орган нагадав, що дві авіакомпанії планували дозволити брати з собою на борт безкоштовно лише невеликі сумки і стягувати плату з пасажирів за валізи, пише Euronews.

"Запит на додаткову оплату невід'ємних елементів повітряного транспорту, таких як ручний багаж, дає помилкове уявлення про реальну ціну на квитки і вводить в оману споживача", - йдеться у заяві.

Нова політика компаній передбачає, що пасажири, які не купили пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт тільки невеликий предмет з габаритами до 40х30х20см.

Нагадаємо, що з 15 січня 2019 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" змінює норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.

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01 11 2018 09:58
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