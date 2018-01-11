CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійський антимонопольний комітет заявив у середу про тимчасову відміну нової політики ручного багажу бюджетних аероперевізників Ryanair та Wizz Air, яка повинна була набрати чинності з 1 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії призупинили нові правила ручного багажу Ryanair і Wizz Air
Нова політика компаній передбачає, що пасажири, які не купили пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт тільки невеликий предмет з габаритами до 40х30х20см
Фото: openlviv.net
Антимонопольний орган нагадав, що дві авіакомпанії планували дозволити брати з собою на борт безкоштовно лише невеликі сумки і стягувати плату з пасажирів за валізи, пише Euronews.
"Запит на додаткову оплату невід'ємних елементів повітряного транспорту, таких як ручний багаж, дає помилкове уявлення про реальну ціну на квитки і вводить в оману споживача", - йдеться у заяві.
Нова політика компаній передбачає, що пасажири, які не купили пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт тільки невеликий предмет з габаритами до 40х30х20см.
Нагадаємо, що з 15 січня 2019 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" змінює норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.
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01 11 2018 09:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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