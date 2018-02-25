В Італії в нічному клубі сталася пожежа: 17 осіб госпіталізували

Ще 52 звернулися за медичною допомогою самостійно

В Італії 17 осіб госпіталізували з ознаками серйозного отруєння димом унаслідок сильної пожежі, що виникла на одній з дискотек.

Близько двох годин ночі зайнявся один з нічних клубів міста Дезенцано-дель-Гарда, повідомляє місцеве видання Il Secolo XIX.

На місце події негайно прибули рятувальники, які розпочали евакуацію відвідувачів.

"Сімнадцятьох осіб було госпіталізовано до лікарні, ще 52 звернулися за медичною допомогою самостійно", - підкреслюється в повідомленні.

Загалом у будівлі на момент займання перебували близько 700 осіб. Після пожежі приміщення нічного клубу більше не може використовуватися.

Нагадаємо, що в Тибеті загорівся буддійський храм Джоканг — шанована тибетцями та паломниками святиня VII століття.