CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Італії 17 осіб госпіталізували з ознаками серйозного отруєння димом унаслідок сильної пожежі, що виникла на одній з дискотек.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії в нічному клубі сталася пожежа: 17 осіб госпіталізували
Ще 52 звернулися за медичною допомогою самостійно
Фото: dumskaya.net
Близько двох годин ночі зайнявся один з нічних клубів міста Дезенцано-дель-Гарда, повідомляє місцеве видання Il Secolo XIX.
На місце події негайно прибули рятувальники, які розпочали евакуацію відвідувачів.
"Сімнадцятьох осіб було госпіталізовано до лікарні, ще 52 звернулися за медичною допомогою самостійно", - підкреслюється в повідомленні.
Загалом у будівлі на момент займання перебували близько 700 осіб. Після пожежі приміщення нічного клубу більше не може використовуватися.
Нагадаємо, що в Тибеті загорівся буддійський храм Джоканг — шанована тибетцями та паломниками святиня VII століття.
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25 02 2018 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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