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В Італії в нічному клубі сталася пожежа: 17 осіб госпіталізували

Ще 52 звернулися за медичною допомогою самостійно
В Італії 17 осіб госпіталізували з ознаками серйозного отруєння димом унаслідок сильної пожежі, що виникла на одній з дискотек.
В Італії в нічному клубі сталася пожежа: 17 осіб госпіталізували Фото: dumskaya.net

Близько двох годин ночі зайнявся один з нічних клубів міста Дезенцано-дель-Гарда, повідомляє місцеве видання Il Secolo XIX.

На місце події негайно прибули рятувальники, які розпочали евакуацію відвідувачів.

"Сімнадцятьох осіб було госпіталізовано до лікарні, ще 52 звернулися за медичною допомогою самостійно", - підкреслюється в повідомленні.

Загалом у будівлі на момент займання перебували близько 700 осіб. Після пожежі приміщення нічного клубу більше не може використовуватися.

Нагадаємо, що в Тибеті загорівся буддійський храм Джоканг — шанована тибетцями та паломниками святиня VII століття.

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25 02 2018 12:37
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