В Італії в залізничному тунелі вибухнула цистерна, 5 потерпілих
Внаслідок події постраждали 5 працівників, повідомляє ANSA.
Як пише видання, під час проведення ремонтних робіт у тунелі на залізничному шляху між містами Ночера-Інферіоре і Салерно вибухнула цистерна, після чого почалася пожежа.
Внаслідок інциденту постраждало 5 працівників, стан одного з них вкрай тяжкий. Окрім того постраждало авто одного з ремонтників.
Зазначається, що рух потягів на цій залізничній колії було зупинено. Потяги курсують за альтернативним маршрутом.
Нагадаємо, що в Італії обвалилася частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.
Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.
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