В Італії вбили відомого пса-рятувальника

В Італії отруїли пса, який рятував людей після землетрусу в Аматриче у 2016 році.

Про це пише BBC.

Німецьку вівчарку Каоса в Італії прозвали собакою-героєм. У серпні 2016 року він знайшов під руїнами вцілілих людей після землетрусу в Аматриче, внаслідок якого загинули 230 осіб. Разом зі своїм господарем Фабіано Етторе Каос одним з перших опинився на місці трагедії і упродовж кількох тижнів допомагав рятувальникам.

Етторе знайшов труп отруєного пса у своєму саду в Сант'Еузаніо-Форконезе в суботу, 28 липня.

"У мене немає слів. Я не можу зрозуміти цей жах. Він був живий щонайменше до другої години ночі, я чув, як він гавкав", – розповів господар собаки.

"Убили героя, який в ті тривожні години разом з рятувальниками розбирав чотирма лапами завали і шукав людей. Каос рятував людей, і ті ж самі люди його отруїли", – заявив представник організації Animalisti Italiani Рінальдо Сідолі.

Каос народився в Римі на початку 2015 року. Він також брав участь у рятувальній операції після землетрусу в Норчі в жовтні 2016 року. Цей землетрус був найсильнішим в Італії за останнє десятиліття, але тоді ніхто не загинув.

"Ми не заспокоїмося, поки не восторжествує справедливість. Ми повинні змусити політиків прийняти закон, який передбачає більш суворі покарання для тих, хто чинить жорстокість або вбиває тварин", – каже Сідолі.

"Ми знайдемо винних. Це неприйнятно, і ті, хто не поважає тварин, відповідатимуть", – заявила депутатка від руху "П'ять зірок", що входить у правлячу коаліцію, Іларія Фонтана.

Італійська поліція почала розслідування загибелі пса.